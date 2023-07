L'agente in questione è Daniele D'Aloisio, originario di Mesagne e in servizio presso la Questura di Torino: l'uomo che si trovava nell'occasione sul posto, in un tratto dinel centro ...Una tartaruga Caretta Caretta è stata rinvenuta, stamane, intorno alle 10.30, nel tratto dinei pressi del porticciolo turistico di Francavilla al Mare. La testuggine si trovava arenata dietro agli scogli vicino alla riva. Alcuni bagnanti l'hanno trascinata sulla battigia e ...Sarà la Regione a valutare il progetto definitivo per la costruzione di due "casette" a Zinola, sulla passeggiata a mare, nella zona del parcheggio e di fronte alla. Il progetto ...

Spiaggia libera, 13 gadget necessari per una giornata al mare Vanity Fair Italia

Lido di Classe (Ravenna), 30 luglio 2023 – Un dramma che esplode all’improvviso, una famiglia in preda all’angoscia, amici disperati a camminare su e giù per la spiaggia e a scrutare il mare. E ricerc ...il campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia è pronto a far sfrecciare sulla cresta dell’onda 70 bambini affetti da disabilità. Appuntamento il 20 agosto ...