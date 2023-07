Sonni abissali

Leggi su panorama

(Di domenica 30 luglio 2023) Sognano (e forse hanno incubi) proprio come noi. Lo hanno scoperto ricercatori giapponesi studiando le onde cerebrali di questi intelligentissimi cefalopodi. E i risultati gettano luce anche sul nostro riposo notturno. C'è uno strano laboratorio dove i ricercatori osservano per ore centinaia di polpi che dormono. Si trova nell’isola di Okinawa, dove ha sede la più rinomata università scientifica giapponese, l’Okinawa Institute of Science and Technology. Mentre i polpi riposano, i ricercatori vedono la loro pelle colorarsi delle forme più bizzarre. E se ne meravigliano, perché è proprio quello che i pescatori osservano quando questi molluschi, da svegli, decidono di mimetizzarsi per non farsi prendere o quando vogliono comunicare la presenza di un pericolo. Come mai anche nel sonno la pelle si ravviva dei colori più disparati? Erano stati in molti a suggerire che, semplicemente, i ...