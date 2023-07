Sonia Bruganelli verso Ballando con le Stelle? L’indiscrezione di Dagospia e la sarcastica reazione di lei

(Di domenica 30 luglio 2023) Stando alle ultime indiscrezioni lanciate daavrebbe intenzione di debuttare in Rai acon le. L’ex moglie di Paolo Bonolis, dopo due anni nello studio del Grande Fratello Vip non sarà opinionista nella prossima edizione del reality show. A lei – e alla collega Orietta Berti – subentrerà la giornalista Cesara Buonamici, storica conduttrice del Tg5. Fu proprio, poco dopo la fine della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, a sollevare dubbi sul suo ritorno precisando: “Non dipende solo da me“. Ed ecco che, scartata definitivamente la possibilità di rivederla nello studio del prossimo Grande Fratello, si vocifera che la produttrice televisiva abbia ‘corteggiato’ Milly Carlucci. Sul portale diretto da Roberto ...

Dagospia affonda il colpo su. Il portale esperto di retroscena televisivi e politici ha sostenuto, non lesinando toni e termini canzonatori, che l' ex moglie di Paolo Bonolis sia in cerca di visibilità, parlando ...Buonamici prenderà il posto die Orietta Berti . Una scelta, quella di Mediaset, che va di pari passo con lo stop al 'trash' annunciato da Pier Silvio Berlusconi . "Pier Silvio ...In una intervista a Confidenze la cantante, che ha deciso di restare a Mediaset anche se non sarà più opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di, ha rivelato un retroscena ...

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli e gli altri divorzi: le coppie “scop OGGI

Secondo Roberto D’Agostino , Sonia Bruganelli starebbe puntando alla giuria di Ballando con le Stelle . Il giornalista ha lanciato l’indiscrezione bomba su Dagospia : “ ...Secondo quanto svelato da Dagospia, l'ex moglie di Bonolis avrebbe fatto pressioni per entrare a far parte della giuria ...