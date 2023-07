Sommer | il Bayern Monaco all’Inter | ‘ancora qualche giorno’ ? Sky

(Di domenica 30 luglio 2023) In stand by la situazione tra l’Inter e ilper Yann. I bavaresi hanno chiesto ancora tempo per trovare l’erede STAND BY ? Fatica a concludersi la vicenda. Ilnon ha trovato ancora il sostituto e chiede un po’ di tempo ai nerazzurri. Manuele Baiocchini indica però un orizzonte temporale. Il suo intervento a Sky Sport 24: «? Ilnon sta trovando ancora il sostituto e l’Inter rimane in stand-by. Prima di fare uscire il portiere, i bavaresi necessitano di un erede. Ha chiestogiorno, l’Inter non forzerà più di tanto. Situazione da risolvere al massimo nel giro di una settimana, dal 2 agosto credo andrà a chiudere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

... dopo le cessioni di Onana ed il mancato rinnovo di Handanovic; il giocatore più quotato a diventare il nuovo portiere dei nerazzurri sarebbe Yann, portiere delMonaco, che avrebbe una ...... in considerazione di un eventuale addio di Wojciech Szczesny che potrebbe finire alMonaco dopo la cessione diall'Inter. Dunque, Gianluigi Donnarumma potrebbe essere l'erede di ...E mentre in porta i nerazzurri continuano a lavorare per Yann(34) delMonaco, seguono con molta attenzione la situazione riguardante Joaquin Correa (28). L'argentino, infatti, avrebbe ...

Sommer titolare col Bayern: "Inter Se ne parla da giorni, vedremo cosa succede" - Sportmediaset Sport Mediaset

I partenopei, dopo aver ceduto Kim al Bayern Monaco per circa 50 milioni di euro, sarebbero in vantaggio sui bianconeri in quanto pronti a pagare Mavropanos in un'unica soluzione, forti anche degli ...Il Bayern Monaco ha rallentato la trattativa con l’Inter per il portiere Yann Sommer: i bavaresi hanno altre priorità Come rende noto la Gazzetta dello Sport, al momento il Bayern Monaco… Leggi ...