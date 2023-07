Sommer | altro rallentamento per l’Inter? Problema Bayern Monaco

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023) La trattativa per portarealè sempre alle battute finali, ma manca quell’ultimo passaggio per formalizzare l’affare. E ora spunta unper ilche può avere strascichi.INTOPPO – Proprio quando si parlava di operazione in chiusura per Yannc’è un nuovoche riguarda indirettamente. Ilaveva individuato in David Raya del Brentford il sostituto del portiere svizzero, per affiancare Manuel Neuer. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, però, dopo un incontro fra le parti avvenuto oggi la trattativa è saltata. Ossia: Raya non andrà più al, ma preferisce trasferirsi all’Arsenal ...