Sofia | l' ex che l' ha uccisa a coltellate ora rischia l' aggravante della premeditazione

(Di domenica 30 luglio 2023) su Tg. La7.it - Mazzi di fiori e peluche legati al cancello di fianco all'entratapalazzina dove al quarto pianoCastelli, 20 anni, studentessa di sociologia all'...

I due giovani si erano lasciati e ripresi diverse volte , venerdì pomeriggio l'ultimo contatto trae il suo exnon accettava la fine della relazione, insisteva, voleva tornare con lei, la ...Ruta Meilutyte, 26 anni di Kaunas, è un decenniosta conquistando importanti medaglie nella sua ... Margherita Panziera, Martina Carraro, Ilaria Bianchi eMorini hanno concluso undicesime in 4'......e Martinenghinon hanno girato. (SHOGANAI, l'inevitabile) . Nell'omologa prova al femminile, undicesimo piazzamento in semi per Margherita Panziera , Martina Carraro , Ilaria Bianchi e...

Sofia Castelli sgozzata dall’ex che non la voleva libera: aveva 20 anni, choc a Cologno Monzese ilmessaggero.it

Zakaria Atqaoui, il 23enne che ha ucciso Sofia Castelli a Cologno Monzese, in provincia di Milano, sarebbe entrato nell'appartamento della giovane usando un mazzo di chiavi sottratte precedentemente.Secondo le prime ricostruzioni il 23enne avrebbe rubato le chiavi di casa della ragazza, 20 anni, e atteso il suo rientro per ucciderla ...