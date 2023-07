Sofia di Svezia | dalla “principessa dello scandalo” alla royal più amata

Leggi su velvetmag

(Di domenica 30 luglio 2023)di, moglie del Principe Carlo Filippo, oggi è una dellepiù apprezzate delle case reali di tutto il mondo. Tuttavia, non si può dire che la sua ascesa non sia stata caratterizzata da gossip così “rumorosi”, da non far fatica a definirli scandali. Bellissima e impegnata in diverse attività specie nel sociale ladiè, ad oggi, tra le reali più amate e stimate al mondo. Apprezzata dai sudditi e accla furor di popolo, il consenso verso la moglie del Principe Carlo Filippo diè maturato negli anni. Difficile non ricordare gli scandali che accompagnarono l’ex modella di intimo agli albori del suo ingresso nella Casa Reale svedese. Pettegolezzi che con il suo modo di fare la ...