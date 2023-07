Sofia Castelli uccisa nel sonno L' ex entrato in casa con chiavi rubate? Oggi la ragazza doveva andare in Sardegna per fare una sorpresa ai nonni

(Di domenica 30 luglio 2023) Rischia l’aggravante della premeditazione Zakaria Atqaoui, il 23 enne reo confesso dell’ omicidio della sua ex fidanzata, 20 anni,a coltellate all’alba di ieri a Cologno Monzese (Milano), insua . Nessun segno di effrazione è stato rivelato dagli investigatori sulla porta didi, il che significa che il 23enne è riuscito a entrare in un altro modo (ha rubato...

Rischia l'aggravante della premeditazione Zakaria Atqaoui, il 23 enne reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, 20 anni, uccisa a coltellate all'alba di ieri a Cologno Monzese (Milano), in casa sua. Nessun segno di effrazione è stato rivelato dagli investigatori sulla porta di casa di, il ...Una relazione durata tre anni Una relazione durata circa tre anni e interrotta bruscamente alla base del terribile delitto che ha sconvolto Cologno Monzese.e Zakaria Atqaoui si erano innamorati quando erano entrambi ancora ragazzini. Per circa un anno e mezzo i genitori della ragazza avevano accolto il giovane in casa loro, poiché la sua ..., la ventenne uccisa oggi a coltellate dall'ex a Cologno Monzese, non aveva trascorso la serata con il suo assassino, come emerso inizialmente. Il ragazzo, Zakaria Atqaoui , 23enne reo ...

Cologno Monzese, Sofia Castelli uccisa con coltellate alla gola dall'ex fidanzato: aveva 20 anni. Lui confessa IL GIORNO

Zakaria Atqaoui, il 23enne che ha ucciso Sofia Castelli a Cologno Monzese, in provincia di Milano, sarebbe entrato nell'appartamento della giovane usando un mazzo di chiavi sottratte precedentemente.Gli inquirenti stanno ricostruendo le ore fra il rientro della giovane studentessa e l’arrivo del killer reo confesso nella caserma dei vigili. L’avvocato: “Da lui piena collaborazione” ...