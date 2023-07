Sofia Castelli | la confessione dell' ex | «L' ho ammazzata | portatemi in comando»

(Di domenica 30 luglio 2023) La ragazza era rientrata a casa da poco dopo una serata in discoteca con un'amica. Mentre dormiva il suo ex, Zakaria Atqaoui, l'ha colpita con una lama alla gola

Tragedia a Cologno Monzese: sgozzata dall'ex dopo una lite. Muore a 20 anni, uccisa da Zakaria Atqaoui, 23 anni origini marocchine, che con le mani sporche di sangue si presenta al comando della polizia locale. "Abbiamo litigato, ho perso la testa, l'ho uccisa".Questo il particolare che emerge nel pomeriggio di sabato 29 luglio dopo l'interrogatorio di Zakaria Atqauoi, 23 anni, l' omicida reo confesso di, la ventenne che è stata uccisa a ...Dall'inizio dell'anno uccise 57 donne, 3 nelle ultime 24 ore. Uccise per mano di chi diceva di amarle L'ultima vittima in ordine temporale è una ragazza giovanissima,, di soli 20 anni. A ucciderla nelle prime ore del mattino di sabato 29 luglio il fidanzato, il 23enne Zakaria Atqaoui, che l'avrebbe colpita con più fendenti alla gola, per poi ...

La ragazza era rientrata a casa da poco dopo una serata in discoteca con un'amica. Mentre dormiva il suo ex, Zakaria Atqaoui, l'ha colpita con una lama alla gola ...Una storia conclusa, una notte in discoteca, poi la lite finita con un’altra donna uccisa. Un copione visto e rivisto quello che ha portato alla morte di Sofia Castelli, studentessa di 20 anni, uccisa ...