Sofia Castelli | chi era l’universitaria uccisa dall’ex fidanzato

Una relazione durata tre anni Una relazione durata circa tre anni e interrotta bruscamente alla base del terribile delitto che ha sconvolto Cologno Monzese.e Zakaria Atqaoui si erano innamorati quando erano entrambi ancora ragazzini. Per circa un anno e mezzo i genitori della ragazza avevano accolto il giovane in casa loro, poiché la sua ..., la ventenne uccisa oggi a coltellate dall'ex a Cologno Monzese, non aveva trascorso la serata con il suo assassino, come emerso inizialmente. Il ragazzo, Zakaria Atqaoui , 23enne reo ...sarebbe stata accoltellata nel sonno, nella sua camera, poco dopo essere rientrata a Cologno Monzese da una serata in discoteca assieme a delle amiche. E il reo confesso dell'omicidio, ...

Cologno Monzese, Sofia Castelli uccisa con coltellate alla gola dall'ex fidanzato: aveva 20 anni. Lui confessa IL GIORNO

Zakaria Atqaoui, il 23enne che ha ucciso Sofia Castelli a Cologno Monzese, in provincia di Milano, sarebbe entrato nell'appartamento della giovane usando un mazzo di chiavi sottratte precedentemente.Rischia l'aggravante della premeditazione Zakaria Atqaoui, il 23 enne reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni, uccisa a coltellate all'alba di ieri a Cologno Monzese ...