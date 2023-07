(Di domenica 30 luglio 2023) Ilha ufficializzato il passaggio di Karim, club degli Emirati Arabi Uniti. I dettagli Di seguito il comunicato delsu Karim. COMUNICATO – Il Sevilla FC e l’AlClub della UAE Pro League degli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Karimalla squadra asiatica., arrivato a Nervión dall’Hertha Berlino nell’ottobre 2020, chiude così un percorso di tre stagioni con la squadra del. Ha giocato un totale di 70 partite, suddivise in 45 in LaLiga EA SPORTS, 13 in Copa del Rey, nove in Champions League e tre in UEFA Europa League. In quest’ultima competizione ha disputato i minuti supplementari nella finale di Budapest, ...

Commenta per primo Come annunciato dalnelle scorse ore, gli spagnoli hanno raggiunto l'accordo per la cessione di Karim Rekik all'Al Jazira, negli Emirati Arabi Uniti. Il 28enne centrale di piede mancino saluta l'Andalusia dopo ...17.00 - Ionut Andrej Radu lascia nuovamente l'Inter:il trasferimento al Bournemouth. 13. 10.15 - Dalla Germania nelle ultime ore arrivano voci di un inserimento last minute del...... con il giocatore dell'Eintracht che dovrà scegliere tra Lazio e, il nome nuovo è quello ... Gli inglesi sono in attesa di una offertada parte dei biancocelesti: il brasiliano ha il ...

Siviglia, ufficiale la cessione Rekik all'Al Jazira Calcio News 24

Come annunciato dal Siviglia nelle scorse ore, gli spagnoli hanno raggiunto l'accordo per la cessione di Karim Rekik all'Al Jazira, negli Emirati Arabi Uniti. Il 28enne centrale di piede mancino salut ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.