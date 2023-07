Simeone | «Garcia ha idee belle ed importanti che ci piacciono e che vogliamo assecondare»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Napoli ha battuto l’Hatayspor in amichevole, a Castel di Sangro, 4-0, con una doppietta di Osimhen e una di. L’attaccante argentino ha commentato la partita, dopo il fischio finale, parlando della soddisfazione del nuovo allenatore del Napoli,, dopo quello che ha visto in campo. «ci ha fatto i complimenti. Gli è piaciuto l’atteggiamento di chi è entrato nella seconda parte ed ha sottolineato la prestazione. È rimasto soddisfatto, ha gradito tutto, ci ha detto di continuare così per tutta la stagione, sapendo che non ci sono 11 giocatori, ma siamo un’intera squadra».ha proseguito raccontando lo spirito con cui si accosta alle amichevoli estive. «Io in queste amichevoli cerco di dimostrare di poter essere all’altezza di questa squadra, dei miei compagni. Voglio fare gol, sempre, e ...