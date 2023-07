Simbolici | benaugurali | che siano personali o che battezzino un marchio | i nomi hanno sempre il compito di rivelare qualcosa Per questo oggi la loro evoluzione può orientarci in una stagione incerta | ma avviata al futuro | forse | con più decisione di quanto crediamo

Leggi su iodonna

(Di domenica 30 luglio 2023) Perché tanti Giulia e Matteo (o Jacopo) nella generazione dei trentenni? È lo spirito del tempo. Perché Hollywood ama tanto igender neutral? Comodi, in caso di cambio di sesso, ironizza Woody Allen. North, Saint, Chicago e Psalm, figli di Kim Kardashian e Kanye West sono un bell’esempio. Perché il nome è così importante? Per T.S. Eliot i gatti netre, di cui uno segreto; altrettanti ne ha Roma per Giovanni Pascoli. «Se non facessi Ramazzotti di cognome…»: il rap di Aurora contro chi la ...