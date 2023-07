Un ventottenne e una trentaseienne sono morti nell'sulla statale 626 , che collega Caltanissetta a Gela, in. Quattro le persone ferite , di cui due in gravi condizioni , tutte ricoverate all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. ...Ennesima vittima della strada in. A perdere la vita, oggi, 30 Luglio 2023, è un uomo di Marsala, Michele Arduca. Aveva 40 anni. L'è avvenuto a Patti, in provincia di Messina. = '1690744660' AND banner_sld = 'marsala'...Tralasciando quelli dovuti alle roventi temperature o alle azioni di sconsiderati piromani, come capitato nelle ultime settimane in, unè occorso in una ditta di zincature nel ...

Sicilia, incidente sulla statale 626: due morti e quattro feriti TGLA7

Per cause da accertare, una Toyota Yaris e una Opel Corsa si sono scontrate all'altezza del viadotto Capodarso ...Sul posto sono già arrivati i soccorsi, sono presenti le squadre del 118 e la Polizia Stradale. Per consentire le operazioni di ripristino della regolare circolazione al lavoro anche il personale Anas ...