Sgomberate alcune famiglie del centro storico di Pozzuoli

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 30 luglio 2023) Con ordinanza n. 113 del 29/07/2023, il sindaco di, Gigi Manzoni, ha provveduto allo sgombero di 10e 9 negozi siti in Corso Garibaldi, via Allumiera e via Goglia dei Mille, nel cuore del. Trattasi di un provvedimento emanato “a tutela della pubblica incolumità” a seguito di un fonogramma del Comando Il Blog di Giò.