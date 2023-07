Settima edizione dei Tramonti di Porto Flavia | 3 appuntamenti all’insegna di musica e valorizzazione del territorio sulcitano

(Di domenica 30 luglio 2023) IGLESIAS – Appuntamento dal 6 al 20 agosto con ladella rassegnale “Idi”, anteprima estiva del Festival Internazionale dida Camera (in programma ad autunno ad Iglesias). La manifestazione, organizzata dall’associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua, dove i presenti potranno godere non solo dellapiù raffinata, ma anche di un’incantevole ambientazione che si affaccia sul panorama costiero del Sulcis Iglesiente, davanti al maestoso Pan di Zucchero, lo scoglio più alto del Mediterraneo. I tre concerti in programma avranno inizio alle ore 20.30 in concomitanza ...

Dal 24 al 30 luglio Reggio Emilia ha ospitato ladei Giochi Internazionali del Tricolore, nati nel 1997 per festeggiare il Bicentenario della nascita del Primo Tricolore. La bandiera italiana, infatti, quale bandiera nazionale, ...Dal 6 al 20 agosto si svolgerà ladella rassegna musicale "I tramonti di Porto Flavia", anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma ad autunno ad Iglesias). La manifestazione, ...Se durante il primo fine settimana di agosto vi trovate in Calabria, be', non esitate a recarvi a FRAC. Un festival giunto alla suasotto la direzione artistica di Nicoletta Grasso, che propone una tre giorni scoppiettante dal tramonto all'alba, ma non con gli stessi esiti del film di Tarantino. All'interno di una ...

Il 6 agosto al via la settima edizione dei Tramonti di Porto Flavia La Provincia del Sulcis Iglesiente

Lunedì 31 luglio assisteremo alla messa in onda di una nuova puntata di Temptation Island. Anche quest’anno il format televisivo è ...Un fine settimana all’insegna di tante iniziative attende Lugnano in Teverina. Il 30 luglio si svolgerà la prima edizione della ‘Pommidorata de Lugnano’ che rievoca un’antica tradizione locale. Spazio ...