Sessa Cilento | torna ‘Miezzo a’ Chiazza e ‘Indo ai purtuni’

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA, l’associazione Laboratorio Monte Stella organizza la seconda edizione dell’evento “Miezzo àai Purtuni”. Il 31 luglio e il 1° agosto tutto il paese sarà percorso da una passeggiata storica ed enogastronomica. In ogni portone storico e piazza del paese verranno preparate pietanze tipiche e della tradizione e i visitatori avranno la possibilità di acquistare prodotti agroalimentari e dell’artigianato locale. L’intero paese sarà addobbato per l’occasione nei suoi punti caratteristici e saranno rievocati gli usi e i costumi di un tempo, come il portone della sposa, allestito a festa come quando inaugurava il corteo che accompagnava la sposa verso la chiesa. Molto più di una passeggiata gastronomica, dunque, quella che condurrà i visitatori tra via Roma, i rioni ...