Serie A | Rottura in ‘attacco’ neroazzurro? | Lautaro | “Lukaku mi ha deluso”

(Di domenica 30 luglio 2023) 2023-07-27 08:12:57 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: SStanno arrivando tempi nuovi in ??A. E non solo perché la Federazione italiana ha inserito giocatori britannici e svizzeri come community player. VoiHa più a che fare con i dubbi di quasi tutte le grandi squadre del calcio italiano su chi o chi saranno i protagonisti al momento dell’attacco. C’entra il caso specifico dell’Inter romelo, che rimane nella disciplina londinese del Chelsea, squadra che lo possiede, fino a quando il suo futuro non sarà deciso, il che di sicuro è tutt’altro che chiaro. E così è, con Vlahovic o Chiesaalla Juve, o anche con Vittorio Osimhen al Napoli, dove Laurentiis ascolterebbe offerte se non scendessero sotto i 100 milioni, ovviamente. Tuttavia, il caso del belga è particolare. ...

...contro il tempo per mettere in sicurezza e ripristinare la mobilità in val di Genova dopo la... danneggiati circa 100 metri di strada con ladell'acquedotto che serve il fondovalle. Fin ...Spiazzata dallaimprovvisa con Romelu Lukaku, anche l'Inter si è ritrovata a valutare ... Trattativa che non è sino a questo momento decollata per unadi motivi: da una parte per la ......alla 31esima posizione che significa essere pienamente in corsa per avere una testa diallo ... Nel consueto e fatidico settimo gioco, in questo caso non si assiste al momento didella ...

Cagliari, arrivano brutte notizie: Lapadula operato, rottura del ... Calciomercato.com

Cospargersi il corpo di birra per abbronzarsi «meglio». Un trend che spopola sui social. Ma gli esperti avvertono: «Esistono prove scientifiche molto forti secondo cui la miscelazione di alcol ed espo ...Reazioni diverse Da quando è finita la love story tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il gossip impazza su ogni rotocalco rosa, regalando sempre più dettagli e supposizioni ...