SempliFarma | l' idea di una startup italiana fa risparmiare sulle medicine

(Di domenica 30 luglio 2023) «Vendere la terapia, non solo i farmaci» è la rivoluzione lanciata da Alessandro Iadecola, ceo di Remedio una start up nata nel 2018 che, per combattere lo spreco di soldi e medicinali, ha recentemente lanciato il brand. L'assunto da cui parte Iadecola è tanto semplice quanto allarmante: «In Italia più di 9 milioni di persone assumono almeno 5 compresse al giorno e quasi 3 milioni ne assumono 10. Di questi circa il 50% non aderisce correttamente alla terapia». I motivi per cui ciò accade sono i più vari. Si va dalla “semplice” dimenticanza all'errore dovuto allo scambio di confezioni di medicinali che all'occhio del paziente appaiono simili, passando per errori considerati - a torto - più veniali come il non rispetto dell'orario di assunzione. Tutto questo però comporta «l'inefficacia della terapia stessa, il riacutizzarsi delle malattie con accessi al ...