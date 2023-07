Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso rispondono alla stessa domanda e sorprendono

Leggi su biccy

(Di domenica 30 luglio 2023) In questi giorniè stata ospite al Festival Marateale dove ha ricevuto il Premio Basilicata. La conduttrice ha anche rilasciato un’intervista a Hollywood Reporter ed ha risposto ad unasu. Il giornalista Pino Gagliardi ha chiestopopolare conduttrice se è vero che la vedremo in giuria a Bndo con le Stelle, insieme a (o al posto di)ha risposto smentendo questi rumor, ma facendo i complimentitrasmissione e anchegiuria. “No guardi, credo che la giuria di Bndo che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, ...