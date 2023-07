Se rinunci al mantenimento | c’è comunque un assegno pronto per te | si chiama solo diversamente

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 30 luglio 2023) Haiato all’di? Nessun problema. Esiste una sostituzione che non prevede alcun tipo di cambiamento. Le persone cheano all‘diesistono, e contrariamente a quanto si potrebbe pensare non fanno parte di una categoria così tanto ristretta. Sono molte più di ciò che si crede. Ma loro, esattamente, quali bonus ottengono? Questo articolo nasce proprio con lo scopo di rispondere a questa domanda.per tutti: nessuno escluso (Ilovetrading.it)Alcune coppie si separano soltanto per avere due Isee separati, cosa che di fatto in termini di incentivi risulta particolarmente comoda. Si tratta di un’operazione che può facilmente assumere toni fraudolenti, ma non sarà questo il caso che verrà descritto a breve. Anche ...