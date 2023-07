Se fossero attenti ai conti propri Caso Sottile | Gasparri contro l' Usigrai

(Di domenica 30 luglio 2023)Salvoal centro della bufera. La messa in onda del programma il lunedì sera su Rai3 al posto di "Report" e lo spostamento del programma di Ranucci alla domenica sera al posto di "Che Tempo Che Fa" ha fatto andare su tutte le furie i sindacati. L'contesta l'appalto della produzione del programma a società esterne a viale Mazzini. Sul dibattito interviene anche il senatore di Forza Italia, Maurizio, componente della Commissione di Vigilanza Rai. «Grande attivismo dell'che si conferma sindacato fazioso e di parte. Non gli piace Foa alla radio, eppure è un apprezzato giornalista ed è stato presidente della Rai. Non gli piace Salvoperché forse non si fa dettare dai centri sociali e dai gruppi più estremi della sinistra il copione delle sue ...

"Hanno trattato 169mila persone come seuna rubrica telefonica. Non capiscono che dietro ci ... Quanto ai 5 Stelle, penso che anch'essi debbano stare moltoa ciò che dicono, avendo ...... non muoveva i suoi primi passi, non aveva (non esistendo) dei lettori. Purtuttavia, non ...di "complottismo" semplicemente perché avevo espresso l'idea che le istituzioni formaliin ...... rinvigorente , quindi ho dovuto cercare ingredienti che nonsoltanto 'apri la bottiglietta ... la sobrietà, si è piùperché alla fine ci siamo resi conto che guidando la macchina per ...

Lieto evento in Valgrande a Chioggia: nati cinque sciacalli dorati La Nuova Venezia

Franck Kessie è il primo grande obiettivo della Juventus a centrocampo. Persi Milinkovic-Savic e Samardzic(vicinissimo all'Inter), il ds Giuntoli ha messo nel mirino il calciatore ivoriano ex Milan e ...