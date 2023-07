(Di domenica 30 luglio 2023) Il governo Meloni ha compiuto un passo verso la parità educativa tra. Ildell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, in una lettera, ha annunciato un finanziamento di 20di Euro per il 2023 e 110dal, con 70dedicati alle esigenze degli alunni con disabilità. L'articolo .

Tuttoscuola ha analizzato, scuola per scuola, quella variazione di iscritti: la quasi totalità dellesono estranee al fenomeno che stiamo descrivendo. E dove si concentra In 92 ...A oggi infatti sono solo 40 gli ispettori che dovrebbero controllare e vigilare su 7000statali e circa 10mila. Un lavoro impossibile da affrontare in modo sistematico, tanto ...Si sottolinea inoltre che nel piano semplificazioni del Ministero è presente una apposita misura dedicata alle. Si tratta di un progetto che ridisegna e digitalizza la procedura di ...

Scuole paritarie, il messaggio del ministro Valditara: “130 milioni entro il 2024. Nessuna discriminazione con gli istituti statali” Orizzonte Scuola

Il ministro oltre a rassicurare gli insegnanti delle scuole paritarie per i quali il servizio prestato viene equiparato a quello prestato nelle scuole statali, ai fini specifici dell’abilitazione, ass ...Diecimila diplomi “sospetti” sarebbero stati assegnati ad altrettanti studenti nel corso della Maturità 2023: lo denuncia Tuttoscuola in un ...