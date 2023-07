Scontro sui prezzi della benzina | il ministero nega il boom | «Siamo sotto i 2 euro | oltre solo casi isolati»

(Di domenica 30 luglio 2023) Più di due, a volte 2,30 e persino 2,50. Queste le cifre che da ieri sono cominciate a circolare dopo le denunce delle associazioni dei consumatori suidi diesel ein autostrada. La soglia psicologica dei duesarebbe stata superata in determinate stazioni di servizio di certi tratti autostradali, anche spesso il riferimento delle segnalazioni era al prezzo del servito sui prodotti premium in autostrada, ma non mancavano cifre simili anche su tratti di strada urbana ed extraurbana, in provincia di Belluno, Lucca e Vibo Valentia. Così, Assoutenti aveva chiesto al governo di «monitorare con attenzione l’andamento deidie gasolio e svelare cosa avviene nella formazione dei listini durante tutta la filiera, dall’estrazione alla vendita presso i ...

Una rissa è esplosa forse a causa di una precedenza stradale "contestata". La discussione fra due automobilisti finisce in unovolontario tra due vetture e ripreso in un video finitosocial e diventato virale. Un passante ha ripreso la scena e nel filmato vedono i due automobilisti che discutono, poi da una Fiat ...La Cgil ha lanciato l'allarmecentri per l'impiego che rischiano di esplodere in un momento in ... Losu Tridico A infiammare il clima già teso è un'intervista rilasciata al quotidiano ...Lodiretto per la testa, a Sydney, è un'altalena: ad un primo tempo a reti inviolate, segue ... Linda Caicedo , al 52', fa forse il gol più bello del Mondiale fin qui: la palla arrivapiedi ...

Scontro sul reddito, Fdi vuole una commissione su Tridico Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Due persone sono morte in incidente fra tre moto al km 23,500 della statale 471 Salaria, a Leonessa, in provincia di Rieti. La strada è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni.«Si comportano come le multinazionali che senza umanità licenziano via Whatsapp», ha detto Boccia del Pd. Grillo: «Il focus del governo è la lotta ai poveri» ...