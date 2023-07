Scontro maggioranza - opposizione sul salario minimo

Tornano le distanze anche sul salario minimo, nonostante una nuova apertura, sia pure con tante riserve, di Giorgia Meloni. 30 luglio 2023...conferma la "disponibilità" a un "dialogo sul salario minimo" si riapre il fronte dellotra ... Per larisponde il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, che respinge come "ridicoli e ...Locon le opposizioni Sul filo di ciò che resta del reddito di cittadinanza si riapre dunque lo, profondissimo, trae opposizione. Per Bonelli, Alleanza - Verdi Sinistra, ...

Reddito di cittadinanza, scontro sul taglio e sulla commissione per i mancati controlli AGI - Agenzia Italia

I consiglieri di minoranza commentano con sarcasmo le offese che avrebbero ricevuto dal sindaco di “andare in Consiglio solo per lucrare il gettone di presenza” ...Il segretario Pd Amurri replica a Tombolini: "Siamo intervenuti per proporre soluzioni. Il dialogo deve esserci con tutti" ...