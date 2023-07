Scontro auto-moto | tre persone ferite

(Di domenica 30 luglio 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 16.23 a Castiglion Fiorentino, lungo la SR71 (via Aretina) per unotra unae un’. Tresonorimaste. Ilciclista, un uomo di 30 anni, è stato portato in codice giallo con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena, gli occupanti dell’, due uomini di 74 e 77 anni, sono stati trasportati in codice giallo con l’ambulanza all’ospedale di Arezzo. Sul posto; le ambulanze infermiezzate Anpas di Foiano della Chiana e della Misericordia di Castiglion Fiorentino. Per i rilievi presenti i Carabinieri Cortona. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

