Scontri al cantiere Tav | si stacca dal corteo un gruppo a volto coperto a San Didero | pietre e bombe carta contro la polizia

Leggi su open.online

(Di domenica 30 luglio 2023) Torna alta la tensione in valle di Susa ai cantieri Tav, dove undi incappucciati ha attaccato ila San, in provincia di Torino. Poco prima era partito ilautorizzato del movimento No Tav da Venaus e diretto a Susa. Quando la manifestazione è arrivata all’altezza deldi San, in località Baracone, una cinquantina acon sciarpe e cappucci neri hanno iniziato a lanciarele forze dell’ordine. Altri hanno agganciato un argano a un cancello deldel nuovo autoporto nel tentativo di abbatterlo. Un altrodi manifestanti sta raggiungendo intanto il ...