Arezzo approva due delibere per la doppia 'corsia': definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e annullamento parziale dei carichi pendenti. Importi massimi: 6 milioni e 77 mila ...E solo pochi giorni fa il vicepremier Matteo Salvini aveva lanciato l'idea di una "pace", ... può decidere di archiviare il contenzioso ricevendo in cambio unodel 10 per cento. Non va ...E' il gioco delle tre carte, non è che le aziende devono pagare più i lavoratori o fai uno, ma vai ad aumentare le tasse a tutti gli altri. Questa roba per me non funziona'. Su questo, ...

Sconto Fiscale a Arezzo: 6 milioni in cassa LA NAZIONE

Arezzo approva due delibere per la doppia "corsia fiscale": definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e annullamento parziale dei carichi pendenti. Importi massimi: 6 milioni e 77 mila euro.Con le modifiche fatte al Senato alla delega fiscale, viene mandata in soffitta la promessa della premier di dare la caccia ai grandi evasori. Saranno proprio loro i principali beneficiari delle misur ...