Scongelare la carne | gli errori comuni da evitare per non correre rischi

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 30 luglio 2023) Vuoilacorrettamente evitando che questa si rovini mandando in fumo tutti i tuoi piani per cena? Evita questi! Per un motivo o per un altro, arriva sempre il momento di congelare qualcosa. Tant’è che basta dare un’occhiata superficiale al nostro freezer per vederlo sempre pieno zeppo di roba. Dalle pizze surgelate alle verdure, dalla patatine nella confezione da un 1 chilo fino alla, tutto finisce in questo luogo senza tempo che ci permette di conservare molto più a lungo i cibi evitando così lo spreco alimentare sempre dietro l’angolo. Lo sai che non dovrestilain questo modo per non? – Grantennistoscana.itInsomma, qualcosa avanza? Si congela! Hai comprato piùdel ...