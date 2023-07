Scivola da una panchina e cade in un dirupo | morto turista

Un uomo di 57 anni è morto finendo in un dirupo dopo essere scivolato dalla panchina dove si era seduto. Il fatto è avvenuto nella razione di Noach de La Valle Agordina, nel bellunese.Secondoprima ricostruzione, i due erano seduti inpanchina quando l'uomo si sarebbe sbilanciato , finendo di sotto. Il 57enne è precipitato nel vuoto per circa 20 metri , per poi ruzzolare ...Purtroppo non è stato possibile che constatare il decesso dell'uomo, cadutoventina di metri da un salto di roccia e ruzzolato nel bosco ripido altri 30. Ravenna, trovato corpo del 24enne ...

