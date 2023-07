Scienza | i patogeni viaggiano nel tempo | ecco i rischi per ambiente 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 luglio 2023) Gli antichi agentiche fuoriescono dallo scioglimento del permafrost hanno un potenziale reale di danneggiare le comunità microbiche e potrebbero minacciare la salute umana. Lo dimostra uno studio guidato da Giovanni Strona del Centro comune di ricerca della Commissione Europea, pubblicato su PLOS Computational Biology. L’idea che gli agentichenel, intrappolati nel ghiaccio o nascosti in strutture di laboratorio remote, possano liberarsi e causare epidemie catastrofiche ha ispirato generazioni di romanzieri e sceneggiatori. Sebbene lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost stia dando a molti tipi di microbi dormienti l’opportunita’ di riemergere, i potenziali pericoli per salute umana e per l’ambiente posti da questi agenti sono stati difficili da stimare. Nello studio, ...