Scherma | Mondiali Milano 2023 | l’Ucraina di Kharlan perde la finale per il bronzo e chiude quarta

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023)di Olgafinisce giù dal podio nella gara a squadre di sciabola femminile valevole per idi, in corso di svolgimento a. Dopo la squalifica per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova al termine della sfida nell’individuale e la conseguente riammissione,e compagne devono arrendersi per 45-32 nellaper ilcontro la Corea del Sud, che dunque si assicura il gradino più basso del podio. SportFace.