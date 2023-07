Scherma | l’Italia chiude il Mondiale con una bastonata | fiorettisti eliminati da Hong Kong ai quarti

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Sfuma la possibilità perdi eguagliare il record di medaglie ai Mondiali di. Purtroppo la rassegna iridata di Milano si conclude amaramente per la spedizione azzurra con l’eliminazione clamorosa della squadra di fioretto maschile neidi finale.si ferma a dieci medaglie, con il record di undici a Il Cairo 1949 e a Catania 2011. Davvero surreale quello che è successo in pedana, con il quartetto azzurro composto da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Alessio Foconi sconfitto per 45-40 da. Una sconfitta inaspettata anche per la modalità in cui è arrivata. Dopo un un iniziale difficoltà,aveva trovato quello che sembrava l’allungo decisivo con Marini e Macchi. Il campione del mondo è salito in pedana sul ...