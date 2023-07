Scherma | i Mondiali si chiudono il titolo del Giappone nel fioretto maschile Azzurri quinti

(Di domenica 30 luglio 2023) L’ultimodeidia Milano è del. I nipponici hanno vinto la loro prima medaglia d’oro iridata della storia nella prova a squadre di. Ilsi è imposto contro la Cina il punteggio di 45-35. Hong Kong ha completato un podio tutto asiatico, conquistando la loro prima medaglia di sempre nela squadre ai. Hong Kong ha vinto il bronzo, battendo nella finale per il terzo posto gli Stati Uniti con il punteggio di 45-31. Incredibilmente le grandi favorite (Italia, USA e Francia) non sono riuscite a salire sul podio. Detto degli americani quarti, glihanno reagito alla sconfitta proprio con Hong Kong nei quarti di finale, ...

Il commissario tecnico del fioretto azzurro, Stefano Cerioni , in seguito all'eliminazione della squadra maschile ai quarti di finale deidei2023 didi Milano , ha espresso tutto il proprio disappunto: 'Per il tabellone delle Olimpiadi siamo a pari punti, ce lo giocheremo tutto nella prossima stagione. Per il resto c'è ...Lo ha dichiarato il Presidente del comitato organizzatore Marco Fichera al termine del mondiale ditenutosi a Milano dal 22 al 30 luglio. pia/gm Condividi questo articolo: SponsorQuesto il bilancio del presidente della Federscherma Paolo Azzi al termine deidiconclusi a Milano. 'Abbiamo avuto anche qualche passaggio meno soddisfacente, penso alla sciabola ...

Fichera "I Mondiali di scherma a Milano una scommessa vinta" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L’ultima giornata di gare è stata l’unica senza medaglie, con la squadra di fioretto maschile sconfitta nei quarti da Hong Kong. Sfiorato il record assoluto di podi e trionfi iridati ...Finisce con il bottino – straordinario – di 10 medaglie per l’ Italia il Campionato del Mondo di Milano 2023. La nona ed ultima giornata di gare sulle pedane del MiCo, infatti, è la prima della rasseg ...