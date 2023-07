Scherma | i fiorettisti reagiscono e chiudono al quinto posto il loro Mondiale

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo la dosa e amara sconfitta nei quarti di finale contro Hong Kong, serviva una pronta e decisa reazione da parte delazzurri. Il quartetto comda Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi ha concluso ali Mondiali dia Milano. Un piazzamento alla fine arrivato grazie al successo contro la Francia, altra delusa di giornata. Gli azzurri hanno dominato la sfida, imponendosi con il punteggio di 45-33. In precedenza era arrivata un’altra comoda vittoria contro la Corea del Sud per 45-24. Una prova a squadre di fioretto maschile che ha regalato sicuramente grandi sorprese. Infatti la finale sarà un derby asiatico tra Giappone e Cina, con le grandi favorite Italia, Francia e Stati Uniti che sono rimaste tutte giù dal ...

Si ferma ai quarti di finale il cammino della squadra azzurra di fioretto maschile ai Mondiali dia Milano. Il team composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini è stato sconfitto dalla formazione di Hong Kong, che si è imposta 45 - 40 in rimonta. Gli azzurri ...L'ultima giornata dei mondiali dia Milano lascia l'Italia senza medaglie. Dunque non si riuscirà ad eguagliare il record di Catania con 11 podi. Tutto è successo perché iazzurri, pur in vantaggio sul Giappone ...di Hong Kong sono riusciti ad agganciare la rimonta nei due ultimi assalti della prova a squadre. Decisivo il penultimo assalto di Choi contro Marini, che rimonta di otto stoccate e ...

Mondiali di scherma: spadisti in finale! Fiorettisti promossi ai quarti La Gazzetta dello Sport

MILANO - L’ultima giornata dei mondiali di scherma a Milano lascia l’Italia senza medaglie. Dunque non si riuscirà ad eguagliare il record di Catania con 11 podi. Tutto è successo perché i fiorettisti ...Gli azzurri sconfitti per 45 a 40, rissa sfiorata tra i due allenatori. L'Ucraina della sciabola femminile battuta in semifinale dalla Francia ...