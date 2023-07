Scherma | i fiorettisti guardano avanti | “Eravamo scarichi | giornate così capitano | bisogna reagire”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Quinto posto per l’Italia del fioretto maschile a squadre ai Mondiali 2023 di, che si sono conclusi oggi a Milano: gli azzurri hanno perso contro Hong Kong ai quarti, ma poi si sono imposti nel tabellone di consolazione sconfiggendo la Francia nell’ultimo assalto. Queste le dichiarazioni degli azzurri. Filippo Macchi: “Quando si perde non è mai facile, non mi è piaciuto il gesto fatto da un campione come Ka Long, il nostro pubblico alla fine ci stava solo incitando e spronando a fare di più. Mi do la sufficienza, nella gara individuale ho perso dal campione, e a squadre abbiamo tirato bene, ci sono girati male un paio di match. Siamo stati bravi, purtroppo abbiamo sempre abituato tutti a che l’Italia del fioretto maschile porta sempre medaglie importanti, però non è mai scontato e non è mai facile che arrivino“. Daniele Garozzo: “Abbiamo avuto dei passaggi a ...