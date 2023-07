Scherma | Dario Chiadò | “Non si è sprecato nulla Bisogna ragionare su quattro atleti | la riserva non è una riserva”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Tocca ancora al CTesprimersi nei riguardi di giorni che stanno rivelandosi importanti per l’Italia ai Mondiali di. Il suo è però un punto che va a focalizzarsi su aspetti non sempre perfettamente compresi di preparazione e di come si ragiona in termini di squadra. Cosìa OA Sport: “Sono stati veramente perfetti. Noi cerchiamo di programmare tutto, studiare gli avversari. Poi non è detto che tutto riesca sempre al meglio. Questo assalto, arrivato dopo una giornata complicata, è stato un esempio di lucidità, determinazione, concretezza. Non si è, altrimenti non si batterebbe la Francia con un punteggio del genere“., Paolo Azzi: “Serata magica. Palumbo ha fatto una cosa straordinaria, gli spadisti hanno realizzato la ...