Scherma | Cerioni spiega il ko dei fiorettisti | “Anche noi sbagliamo Da anni dico che Hong Kong è temibile”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Mondiale di Milano per laazzurra è stato sicuramente eccezionale,se la chiusura ha lasciato un po’ di amaro in bocca. L’attesa prova a squadre di fioretto maschile ha portato in dote all’Italia solo un quinto posto, con gli azzurri clamorosamente eliminati daal termine di un assalto davvero imprevedibile per l’andamento, con l’Italia che era perfettamente in controllo prima di subire la rimonta degli asiatici. Il CT Stefanoha analizzato quel match, che era comunque temuto da tutto lo staff azzurro: “è da tempo cheche è una squadra pericolosissima. Non avevano un terzo competitivo in altre occasioni ed invece ora lo hanno, visto che ha fatto bronzo agli asiatici. Era da tempo che dicevo di fare ...