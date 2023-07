Scherma | bis dell’Ungheria nella sciabola femminile | Francia battuta Le azzurre chiudono decime

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Il torneo a squadre diha chiuso il programma aldei Mondiali didi Milano 2023. In una sorta di replica di quanto accaduto ad Il Cairo lo scorso anno, l‘atto conclusivo per il titolo ha premiato l’Ungheria, in grado di superare con il punteggio di 45-38 la nazionale francese. Una finale iniziata meglio per le transalpine, trovatesi anche in vantaggio di sette stoccate, ma poi conclusa con un’incredibile progressione nel finale lanciata dalla subentrata Anna Marton. Dal suo ingresso le magiare sono state semplicemente inarrestabili, riuscendo a confermare l’oro del 2022. La finale per il bronzo ha premiato la Corea del Sud che completa dunque il podio superando la nazionale ucraina piuttosto nettamente, chiudendo col punteggio di 45-32. La squadra di Olga Kharlan, a cui è stato permesso di partecipare dopo ...