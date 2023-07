Scamacca | Inter sfida Mourinho! Filo diretto | ma è una ‘riserva’ – SI

(Di domenica 30 luglio 2023), attualmente in forza al West Ham, è uno dei nomi sondati dall’per rinforzare l’attacco dopo la fuga inaspettata di Lukaku. Il classe ’99 vuole fare ritorno in Italia e su di lui c’è fortissima la Roma di Mourinho. Secondo Gianluca Longari, il club nerazzurro prova a farsi spazio– Gianluca, dopo l’esperienza in Premier League con il West Ham, potrebbe già fare ritorno in Italia. L’attaccante classe ’99, ex Sassuolo, piace moltissimo alla Roma di José Mourinho ma anche l’ha sondato il terreno dopo l’addio di Romelu Lukaku. L’esse sembrava a un certo punto essere scemato, ma secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari di Sportitalia, l’da ormai 10 giorni ha creato un...

Di sicuronon vede l'ora di tornare alla Roma . Lo ha detto apertamente e anche ... La Roma può sfruttare la preferenza del giocatore e anche una concorrenza italiana timida:e Milan , ...Calciomercato, rispunta Alexis Sanchez per l'attaccoSi è raffreddata la pista Morata, mentre per Balogun l'Arsenal spara grosso. Restano in piedi anche le opzioni Beto e. Alexis ...Le porte dell'sono (quasi) sempre aperte per chi è andato via. Successe con Lukaku , volato al Chelsea e poi ... e non escluderebbe pertanto l'arrivo di uno tra Balogun e

Leva (ex allenatore Frattesi): "Perfetto per il gioco di Inzaghi. Scamacca Ok al ritorno in Italia,... Fcinternews.it

Con la trattativa per Lazar Samardzic ormai verso una felice conclusione e con la squadra che dopo l'impegno del 1° agosto contro il Paris Saint-Germain a Tokyo rientrerà in Italia, ...Sanchez Inter - L'Inter pensa al clamoroso ritorno di Alexis Sanchez in maglia nerazzurra: spunta l'ok di mister Simone Inzaghi ...