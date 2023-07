Scamacca | Inter non sfumata ma quarta scelta Ok in un caso – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023) Sul mercato degli attaccanti, il nome di Gianlucaper l’è indietro nelle gerarchie. Ma non da scartare totalmente. Come scrive Tuttosport, infatti, indi partenza di Joaquin Correa l’ex Sassuolo potrebbe approdare in nerazzurro.– Gianlucanella lunga lista dei nomi per l’attacco dell’è al quarto posto. Davanti a lui Folarin Balogun, Alvaro Morata e Beto. Tuttavia i nerazzurri non hanno depennato completamente il suo nome. Il profilo dell’attaccante ex Sassuolo piace, ma un suo eventuale arrivo sarebbe contemplato soltanto nelin cui si riesca a cedere Joaquin Correa. Fonte: Tuttosport, Federico Masini-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...