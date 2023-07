Scacchi | World Cup 2023 | Daniele Vocaturo comincia bene | patta per Marina Brunello nel torneo femminile

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Si è conclusa a Baku la giornata inaugurale dellaCupdi. Sono 309 le persone accorse da qualsiasi parte del mondo per disputare il; 206 si cimentano in quello Open, 103 in quello. Quest’oggi al via i primi turni, dal quale sono dispensati i primi 50 del tabellone Open e le prime 25 del parallelo evento. Nell’attesa di vedere impegnati i migliori, oggi c’è spazio per raccontare più nel dettaglio il percorso dei due rappresentanti dell’Italia, uno per evento, che hanno acquisito il diritto di giocare in terra azera. Per quel che riguarda, arriva la prima vittoria, ottenuta con il Bianco ai danni del giocatore del Bangladesh Mohammad Fahad Rahman, 20 anni, Maestro Internazionale con già una ...