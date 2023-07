Saudi Pro League | ecco perché i soldi stanno diventando un problema per il calcio

(Di domenica 30 luglio 2023) Il bollentemercato 2023/2024 è dominato indubbiamente dall’Arabia che con stipendi a 8 cifre si sta accaparrando giocatori provenienti da tutta Europa. La migrazione a fine carriera esiste da sempre: nel 2015 abbiamo assistito al movimento cinese che è durato pochi anni ma adesso, laProcon i, pressoché infiniti, degli emiri può diventare un veroper ile per le generazioni future.Pro, “Stiamo giocando per i, non per passione” Con queste parole l’attaccante dell’Al-Hilal Odion Ighalo, ex giocatore, tra le altre, di Udinese, Manchester City e Shanghai Shenhua ha parlato, in un’intervista a ESPN, dell’attuale condizione dei calciatori in Arabia. Ormai i ...

L'Arabia Saudita ha messo gli occhi anche su Ismael Bennacer . Il centrocampista del Milan , ai box per infortunio al ginocchio destro, è entrato nel mirino dei club sauditi che gli proporranno un'...Mahrez dal City all'Al - Ahli Le squadre dellaLeague continuano a fare spesa in Europa, prelevando stelle dai vari campionati. Ultimo in ordine di tempo è Riyad Mahrez , diventato un nuovo ...Non si ferma la 'rivoluzione d'Arabia' sul mercato, estate dove laLeague continua ad accogliere tantissimi campioni. Proviamo a fare ordine: ecco il bilancio squadra per squadra di tutti i big in rosa, nuovi colpi e protagonisti già presenti nel torneo al ...

Arabia pigliatutto: ecco i calciatori più costosi arrivati nella Saudi Pro League Fantacalcio ®

Il Milan avrebbe ricevuto manifestazioni di interesse per Ismael Bennacer, il centrocampista algerino attualmente ai box per infortunio.Il centrocampista della Roma Bryan Cristante si è espresso in merito ad un ipotetico futuro in Arabia Saudita, sottolineando la sua volontà ...