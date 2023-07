Sarri pensava di diventare il Ferguson della Lazio e invece si è ritrovato un Lotito diesse CorSport

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Corriere dello Sport torna sul conflitto interno allatra l’allenatore, Maurizio, e il presidente, Claudio. Un conflitto ingigantito dal caso Sow.freme per un incontro con il presidente, che però rientrerà a Formello solo martedì. “Il tecnico rientrerà domani a Formello per la ripresa degli allenamenti e freme per parlare conieri ha raggiunto Cortina, vi rimarrà anche oggi, martedì sarà a Formello per incontrare. Doveva essere la coppia di mercato più temuta dell’estate etutti e due cercano di prendere il comando sull’altro.è rimasto spiazzato, era convinto di essere al centro delle strategie, di essere assecondato e accontentato. S’èun ...

Li voglio tutti e quattro ", è stata risposta di. Anche senza Tare è guerra fredda in casa Lazio. Siche l'addio di Igli Tare, dopo lustri alla Lazio, avrebbe portato più serenità in ...Oggidi ricevere la risposta definitiva. Invece nulla. LA MOSSA DEL SIVIGLIA -comunque non è in pressing per avere a tutti i costi Sow . Anzi, non era convintissimo del giocatore (...Senza Tare,di decidere lui. Invece s'è ritrovato un "Tarito", un Lotito "diesse". Non ha parlato la sera della presentazione Lazio's Italian coach Maurizioattends the Italian Serie A football ...

Sarri pensava di diventare il Ferguson della Lazio e invece si è ... IlNapolista

“Allegri, i vantaggi scudetto”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: “Per la Juve niente coppe europee e ora solo il campo a cui pensare”.ROMA - Frederico Rodrigues de Paula Santos conosciuto come Fred. Il regista del Manchester United è stato proposto alla Lazio e il suo nome è stato al vaglio nella mattinata di ieri. Sarri non impazzi ...