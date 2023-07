Sanità | dall’Enpam 635 borse di studio per i figli di medici e odontoiatri 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 luglio 2023) L‘Enpam, ente di previdenza dei camici bianchi, ha bandito 635diper idei medici e odontoiatri liberi professionisti e per gli orfani dei suoi iscritti. I sussidi, per i quali sono previsti requisiti di merito e di reddito, sono finanziati con uno stanziamento complessivo di 2,4 milioni di euro. Il bando, appena pubblicato sul sito web dell’ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, stanzia 300da 3.100 euro per gli studi universitari deidei camici bianchi attivi – anche se pensionati – che versano i contributi di ‘Quota B’ all’Enpam. Gli studenti devono avere conseguito tutti i crediti degli esami previsti per gli anni precedenti e almeno la metà di quelli dell’anno accademico 2022/2023. Inoltre, l’importo della borsa è maggiorato del 50%, salendo ...