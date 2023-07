Sanchez | ritorno all’Inter difficile per più motivi

(Di domenica 30 luglio 2023) Nelle ultime ore si è fatta avanti una nuova ipotesi per l’attacco dell’Inter: ildi Alexis. Una strada che, però, non sembra facilmente percorribile. Per più. IPOTESI– Dopo una stagione di livello all’Olympique Marsiglia, Alexisè adesso un giocatore svincolato. Tanto basta per accostarlo, ipotizzando unche avrebbe del clamoroso. E che, al momento, sembrada credere. Isono diversi. Il primo è sicuramente il rapporto con la società dopo le lunghe trattative per la risoluzione contrattuale con un anno di anticipo e la buonuscita che lo ha liberato dai vincoli con il club. Il secondo è il rapporto con l’allenatore. Sebbene, secondo le notizie, Simone ...

al Futuro 3: Il Trailer Ufficiale del Film Altri Film in onda in prima serata questa sera ... un film di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn, ......suoin Iran traslocando con la sua famiglia, il regista Ardeshir Ahmadi, e il figlio Sam, di poco meno di un anno, in Spagna. A gennaio ha incontrato il primo ministro spagnolo Pedro, ...Animal House: Il Trailer Italiano per ilin sala del film nel 35esimo anniversario - HD Brutti sporchi e cattivi (Commedia) in onda alle

Inter, Alexis Sanchez può tornare: c’è l’ok di Inzaghi. Juventus, Vlahovic separato in casa Corriere della Sera

Il cileno ha classe da vendere, esperienza e ancora parecchi gol nelle gambe: si è liberato dal Marsiglia, arriverebbe col cartellino in mano. La Juventus vuole piazzare Vlahovic per fiondarsi su Luka ...Di Sara Gandolfi Il vicepresidente di Junts per Catalunya chiarisce le condizioni per un eventuale appoggio al leader socialista: «Amnistia e autodeterminazione», cioè un nuovo referendum. «Puigdemont ...