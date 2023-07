San Martino Film Festival | in scena i migliori corti italiani

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Centro Sperimentale di Cinematografia con la cineteca storica dell’Istituto Luce, fondato a Cinecittà nel 1935, è un’eccellenza del cinema universale. Oggi nell’occhio del ciclone per le proteste da parte del mondo della cultura per il commissariamento imposto con un emendamento nel decreto Giubileo. Tutti ci chiediamo, con una certa ingenuità, perchè commissariare un centro di formazione che ha sfornato il meglio della cinematografia italiana e che funziona ancora benissimo? La bella notizia è che a SanValle Caudina (AV), nelle serate dedicate alla 2^ edizione del, verranno presentati idegli ultimi anni prodotti dal CSC con cui sono stati vinti premi importantissimi come la Palma d’oro a Cannes, i Nastri d’argento, i David di ...