Sampdoria | un ex Inter idea per rinforzare l'attacco

... il difensore ex dell'ora svincolati: il giocatore è a un passo dal sì al club rossoblù e domani dovrebbe concludersi l'affare. L'altro è Morten Thorsby exora all'Union Berlino: il ......classe 1996 oggi di proprietà dell' Union Berlino ma che in passato ha giocato con la(98 ... In difesa De Winter e Zanoli Con D'Ambrosio , svincolato dall'che resta una ipotesi, il Genoa ...Il tabellone non è frutto di sorteggio ma rispetta la classifica di A, quindi l'campione in ...15) - lunedì 14 agosto Cremonese - Crotone (ore 17.45)- Sudtirol (ore 18) Spezia - ...

TS - La Samp vuole Fabbian: il centrocampista nell'affare Audero Fcinternews.it

Audero resta nel mirino dell’Inter: se non si chiude l’affare Trubin stessa cifra pronta per chiudere il portiere della Sampdoria L’Inter deve trovare due portieri, il titolare e la riserva, per la pr ...