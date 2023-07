Samardzic | l’Inter scatta! Ausilio punta ad abbassare il prezzo ? SM

(Di domenica 30 luglio 2023)è uno degli obiettivi deldi questa sessione di mercato. Il club nerazzurro adesso scatta in avanti, concheadil. SCATTO IN AVANTI ? Lazarnon è mai stato così vicino al. Il club nerazzurro ha fatto un importante scatto in avanti, come sottolineato anche da SportMediaset, per il centrocampista dell’Udinese. Pieroha avviato nel concreto i contatti con il club friulano e stando adildel cartellino. La richiesta è di 25 milioni di euro, masta provando adila 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian ...

08:22 30 Luglio, si chiude per SamardzicL'è pronta a chiudere per: 15 milioni più Fabbian (con diritto di recompra)'offerta all'Udinese. Marotta e Ausilio puntano a chiudere ...La prima pagina del Corriere dello Sport: 'all'': quindici milioni più Fabbian, accordo con'Udinese. 'Juve, Lukaku in dieci giorni', Giuntoli prepara la missione a Londra per ...E con'Udinese che sta vendendoall', difficilmente si priverebbe anche di Beto . Trovare un sostituto di Osimhen, quindi, sarebbe complicatissimo in questo momento della stagione. Ma ...