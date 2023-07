Samardzic-Inter | discorso sulla valutazione chiaro

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023) Non ci sarebbe alcuna confusionedi Lazar, centrocampista dell’Udinese in arrivo all’– Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, Lazarsarà un nuovo giocatore dell’. Detto ciò, il giornalista esperto di calciomercato ha chiarito unsu cui si è fatta un po’ di confusione, vale a dire la. CARTELLINO – L’Udinese considera da sempre da 30 milioni di euro il cartellino del centrocampista, ma con la possibilità di diminuire a 25 milioni per potergli dare la possibilità di andare in un top club e sarà così, bonus in più o in meno. 25 MILIONI – Il club nerazzurro può offrire 25 milioni e il prestito con diritto di riscatto di Giovanni ...